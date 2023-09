Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Jever 09./10.09.

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 13.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever einen Rollerfahrer in der Oldenburger Straße in Schortens. Hierbei wurde festgestellt, dass der jugendliche Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, der Roller jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aufwies. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.40 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Sande, Oldenburger Damm, festgestellt, dass der 37jährige Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines Werbeschildes

Am Freitag, in der Zeit von 21.20 h - 21.30 h, wurde in der Rüstringer Straße in Schortens ein Werbeschild eines Jeveraner Baustoffhandels entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Schildes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Am frühen Samstagmorgen gegen 07.35 Uhr, wurde in der Schlachtstraße in Jever zum wiederholten Male die Fensterscheibe eines Wohnzimmers beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.

