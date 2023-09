Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven - 09./10.09.

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Nach einem Zeugenhinweis stellte die Polizei bei einem 47-Jährigen Wilhelmshavener Pkw-Führer am Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr in der Plauenstraße in Wilhelmshaven einen Atemalkoholwert von 1,84%o fest. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr kam es zu einer Blutprobenentnahme und zur Sicherstellung des Führerscheines.

Unfall unter Alkoholeinfluss - Foto im Anhang

Sieben Fahrzeuge wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in der Marktstraße zwischen Banter Weg und Eisenbahnstraße in Wilhelmshaven beschädigt; teilweise liegen Totalschäden vor. Gegen 03:15 Uhr fuhr ein 24-Jähriger Wilhelmshavener mit seinem BMW die Marktstraße vom Banter Weg ostwärts. In Anbetracht überhöhter Geschwindigkeit und aufgrund Alkoholeinflusses stieß der Mann mit seinem Pkw gegen parkende Fahrzeuge, die teilweise auf den Gehweg verschoben wurden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 1,02%o. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellte die Polizei den Führerschein des Mannes fest und ließ bei dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 50.000EUR geschätzt.

Brand eines Wohngebäudes und eines Schuppens

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet gegen 01:30 Uhr in der Lautsallee in Wilhelmshaven ein Schuppen und ein Wohngebäude aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindern, jedoch brannten die beiden Gebäudeteile vollständig aus und stürzten teilweise ein. Noch bestehende Gebäudeteile sind einsturzgefährdet. Der Eigentümer und Bewohner des Hauses befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 250.000EUR. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinsichtlich der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können oder im Nahbereich zur Brandzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/9420 zu melden.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss schlägt Polizisten

Einem Polizeibeamten in zivil kam Freitagmittag auf dem Gehweg der Mozartstraße im Nahbereich der Kreuzung Peterstraße ein 50-Jähriger Wilhelmshavener auf einem Fahrrad entgegen. Der Fahrradfahrer wirkte stark alkoholisiert und drohte mehrfach zu stürzen. Der Polizeibeamte hielt den Fahrradfahrer an und gab sich als Polizist zu erkennen. Als der Polizeibeamte den Fahrer an Versuchen zur Weiterfahrt hinderte, schlug der Fahrradfahrer um sich und verletzte den Polizeibeamten leicht. Mit Hilfe hinzugerufener Kollegen konnte der Fahrradfahrer gebändigt und der Dienststelle zugeführt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,83%o bei dem Mann. Im Rahmen des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erfolgte eine Blutentnahme bei dem 50-Jährigen. Zudem verbrachte der Mann zum Eigenschutz einige Stunden im Gewahrsam der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell