Heinsberg (ots) - Am 20. Juli (Donnerstag), gegen 2.45 Uhr, wurde der Brand einer Dachterrasse an der Ostpromenade entdeckt. Das Mobiliar sowie die Holzüberdachung fingen Feuer und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Diese dauern zurzeit noch an.

