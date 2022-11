Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketdienst stiehlt Uhr aus Hausflur

Oberroßla (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 14:15 Uhr lieferte der Zusteller eines Paketdienstes Pakete in der Goethestraße in Oberroßla aus. Hierzu ging er durch die geschlossene aber nicht verschlossene Hintertür des Hauses und legte dort die Pakete ab. Dabei sah der 34-jährige Mann eine Smartwatch, welche am Ladekabel auf einer Kommode im Hausflur hing. Der Paketbote nahm sich die Uhr samt Ladekabel und verließ das Haus. Durch erfolgreiche Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen konnte der dreiste Dieb von der Polizei gestellt und das Beutegut bei ihm sichergestellt werden.

