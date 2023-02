Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Außenspiegel von Bus abgefahren - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Zu einer Berührung zweier Fahrzeuge ist es am Freitagfrüh auf der Straße "Christophorusbrücke" gekommen. Gegen 05:30 Uhr befuhr ein Lkw den linken und ein Bus den rechten Fahrstreifen der Christophorusbrücke. An der dortigen ampelgeregelten Kreuzung kam es zur Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge, wobei der Spiegel des Busses beschädigt wurde. Der Busfahrer versuchte noch durch Hupen den nach links abbiegenden Lkw auf den Umstand hinzuweisen, dieser fuhr jedoch weiter. Es soll sich hierbei um einen Lkw mit blauer Plane gehandelt haben. Das Polizeirevier Horb am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere einen Fahrzeugführer der direkt hinter dem Lkw fuhr, sich unter der Rufnummer 07451/ 96-0 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

