Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Wegberg (ots)

Am Donnerstag (20. Juli) hörten Anwohner der Hauptstraße gegen 00.25 Uhr einen lauten Knall. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie drei Personen, die zu einem Handygeschäft gingen und die Eingangstür mit einem Gullideckel einwarfen. Ein Pkw mit Neusser Kennzeichen (NE-) wendete auf der Fahrbahn und wartete dann augenscheinlich auf die Täter. Es handelte sich um einen weißen Pkw. Die Täter waren geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt und trugen alle Kaputzen oder ähnliches über den Köpfen, so dass sie nicht erkennbar waren. Kurz darauf liefen sie fluchtartig in Richtung Fahrzeug und entfernten sich. Was sie erbeuteten wird noch ermittelt. Wer im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg in Verbindung zu setzten unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

