Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 14.07. - 16.07.2023

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl an Kfz

Am 14.07.2023, in der Zeit von ca. 16:00 Uhr bis ca. 20:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl an einem Pkw der Marke BMW mit amtlichem Kennzeichen aus Köln, welcher auf dem Parkplatz am Schlossplatz, in der Innenstadt von Jever, geparkt worden ist. Hierbei wurde das rechte Lufteinlassgitter eines Nebelscheinwerfers und der zum Fahrzeug gehörende, vordere, rechte Parksensor entwendet. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise dem PK Jever unter der Telefonnummer 04461/7449-0 zu melden.

Streitigkeiten um Badegepflogenheiten eskalieren

Am 14.07.2023, gegen 18:00 Uhr, kam es im Wangerland, am alten Hafen in Hooksiel, zwischen einer Gruppe von neun Urlaubern, im Alter zwischen 22 und 60 Jahren, zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Beide Streitparteien lagen dort mit ihren Booten im Hafenbecken. Zur genannten Zeit hatte sich eine Streitpartei entschieden, unbekleidet im Hafenbecken zu schwimmen - worüber die andere Gruppe Beschwerde führte. Eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Jever musste hier bereits zwischen den Streitenden schlichten.

Am gleichen Abend, gegen 21:00 Uhr, trafen die Parteien in Hooksiel erneut aufeinander und zunächst flammten die verbalen Streitigkeiten wieder auf, in deren Folge es zu einem Gerangel zwischen zwei Personen kam. Ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Cuxhaven geriet hier mit einer 56-jährigen Frau aus dem Kreis Gütersloh aneinander. Die Frau aus Gütersloh schlug dem Mann aus Cuxhaven mit einer Gehhilfe ins Gesicht, woraufhin der Cuxhavener die Frau aus Gütersloh zu Boden schubste. Gegen die 56 Jahre alte Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, während gegen den 60 Jahre alten Mann ebenfalls ein Strafverfahren, hier wegen einfacher Körperverletzung, eingeleitet wurde. Die Frau aus dem Kreis Gütersloh erlitt in Folge des Sturzes Abschürfungen an Armen und Beinen, der Cuxhavener blutete, in Folge des Schlages mit der Gehhilfe, aus der Nase und erlitt eine Platzwunde im Gesicht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 14.07.2023, gegen 21:00 Uhr, kann eine Funkstreifenbesatzung in der Beethovenstraße in Schortens den 18-jährigen Führer eines Kleinkraftrades kontrollieren. Der Fahrzeugführer verfügte lediglich über eine sog. "Mofa-Prüfbescheinigung" obwohl das Kleinkraftrad deutlich mehr als 25 km/h fuhr und demnach ein Führerschein zum Führen des Kraftfahrzeuges erforderlich gewesen wäre. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Trunkenheit

Am 16.07.2023, gegen 02:49 Uhr, wird der Polizei aus Jever gemeldet, dass soeben in Schortens, in der Menkestraße, ein Pkw durch einen Zaun gefahren sei. Die unmittelbar eingesetzten Funkstreifenbesatzungen können am Unfallort einen Pkw mit amtlichen Kennzeichen aus Unna feststellen, welcher in der Tat einen Gartenzaun durchbrochen hat und in einem Vorgarten zum Stehen gekommen ist. Der 28-jährige Fahrzeugführer serbischer Herkunft kann ebenfalls angetroffen werden. Obwohl er zunächst angibt, aufgrund von Müdigkeit bei gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen zu sein, macht er auch einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,23 Promille, so dass bei dem nunmehr Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wird. Ebenso wird auch der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt. Da der Beschuldigte aufgrund des Unfallgeschehens über Schmerzen in Arm und Bein klagt, wird er mit einem Rettungswagen dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell