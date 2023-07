Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 14.07-16.07.2023

Wilhelmshaven (ots)

Ladendiebstahl

Bockhorn. Am Freitag, den 14.07.2023, gegen 11:25 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft, in der Straße Alte Bahnlinie, zu einem Diebstahl von insgesamt 42 Schachteln Zigaretten. Einer der zwei Täter flüchtete mit der Beute über die Straße Alte Bahnlinie und verursachte hierbei beinahe einen Zusammenstoß mit einen annähernden PKW. Hierbei ließ der Täter die Beute fallen. Der zweite Täter kann durch das beherzte Eingreifen der Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geflohenen Täter, oder eines etwaigen Fluchtfahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-115 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Varel. Ebenfalls am Freitag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde ein PKW, welcher in der Straße Großer Winkelsheidermoorweg, abgestellt war, an der rechten Fahrzeugtür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-115 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Varel. Im Zeitraum vom Freitag, 12:30 Uhr bis Sonntag, 11:10 Uhr, wurde eine Glasscheibe einer Grundschule in der Schulstraße beschädigt. Die vor Ort festgestellten Spuren lassen den Verdacht zu, dass mit einem Ball gegen die Glasscheibe geworfen oder getreten wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-115 in Verbindung zu setzen.

