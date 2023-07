Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 14.07.-16.07.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Wassersportverein und Baucontainer

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in das Gebäude eines Wassersportvereins in der Schleusenstraße eingebrochen. Aus dem Gebäude wurden mehrere Getränkekisten entwendet. Des Weiteren wurde versucht einen am Gebäude angebrachten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Auf einem Nachbargrundstück wurden im gleichen Zeitraum drei dort befindliche Baucontainer aufgebrochen. Hieraus wurde diverses Grillzubehör sowie Schlüssel für Baumaschinen entwendet. In beiden Fällen wurde eine Spurensicherung durchgeführt und dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Kiosk

Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde in einen Kiosk in der Peterstraße eingebrochen. Hierzu wurde die Eingangstür aufgehebelt und eine größere Menge an Tabakwaren entwendet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen wird ein 58-Jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schaarreihe überprüft. Hierbei stellt sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,69 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 04:00 Uhr am Sonntagmorgen wird ein 35-jähriger Fahrer eines sogenannten Elektrokleinstfahrzeuges in der Ebertstraße kontrolliert. Ein ebenfalls durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,91 Promille.

In beiden Fällen wurden bei den jeweiligen Fahrern eine Blutentnahme angeordnet, die Einleitung mehrerer Strafverfahren sind die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell