Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr

Varel (ots)

Am Freitagmorgen,14.07.23, gegen 02:25 Uhr, wurden Beamte der Polizei Varel in der Windallee auf einen E-Scooter aufmerksam. Dieser war verbotswidrig mit zwei Personen besetzt. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Die Durchführung eines Tests ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,13 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Untersagung der Weiterfahrt wurde auch gegen den Mitfahrer ausgesprochen, da dessen Atemprobe einen Atemalkoholwert in Höhe von 2,75 Promille ergeben hatte. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell