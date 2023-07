POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Menkestraße

Schortens (ots) - Am Mittwoch, 12.07.2023, gegen 23:05 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen im Mühlenweg in Schortens an der Straße geparkten Pkw VW Caddy. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden an die Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

mehr