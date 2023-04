POL-UN: Bergkamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Bergkamener

Selm (ots) - Nach zwei Einbrüchen in Selm sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Freitagnachmittag (14.04.), 16.05 Uhr, und Sonntagnachmittag (16.04.), 16 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Humboldtstraße im Ortsteil Bork ein, durchsuchten das Büro der Einrichtung und entwendeten ein Notebook. Zwischen 11 und 23.20 Uhr am Freitag (14.04.) verschafften sich bislang unbekannte Täter ...

