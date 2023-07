POL-HS: Brand einer Dachterrasse

Wegberg (ots) - Am Dienstag, 18. Juli, entstand an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Immanuel-Kant-Straße ein Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr