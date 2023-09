Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Betrunkener Falschfahrer aus dem (Gegen-)Verkehr gezogen - Autobahn 45

Neuberg

Offenbach (ots)

(lei) Ganz offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold am späten Freitagabend, als sie gegen 23 Uhr auf der Autobahn 45 in Richtung Aschaffenburg unterwegs war und kurz darauf möglicherweise Schlimmeres verhinderte:

Als die Beamten in Höhe des Parkplatzes Pfingstweide waren, bemerkten sie plötzlich weißes Scheinwerferlicht, das ihnen vom Parkplatz "entgegenkam". Das dazugehörige Fahrzeug wollte offenbar in die falsche Richtung auf die A45 auffahren. Die Ordnungshüter reagierten schnell und sperrten dem entgegenkommenden VW mit ihrem Funkwagen den Weg ab. Dessen Fahrer, ein 59-Jähriger aus Münster (Hessen), soll wohl noch versucht haben, an dem Streifenwagen vorbeizufahren, woran ihn die Polizisten jedoch hindern konnten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit 1,58 Promille in der Atemluft deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Seine Fahrt war in diesem Moment nicht nur beendet, er musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Zudem wird er sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung stellen müssen.

Offenbach, 23.09.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell