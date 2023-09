Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 23.09.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wettbüro beschädigt - Mühlheim

Durch zwei laute Knallgeräusche wurden Anwohner in der Friedensstraße am frühen Samstagmorgen gegen 01.50 Uhr geweckt. Die Streifen der Polizeistation Mühlheim konnten zeitnah an einem Wettbüro zerstörte Scheiben feststellen. Aufgrund der Spuren im Geschäft und auf der Straße geht die Kripo davon aus, dass möglicherweise selbstgebaute "Böller" zwischen die Mehrfachverglasung der Fenster eingebracht wurden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ungefähr 2000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der 069 - 8098 1234 entgegen.

2. Unfallzeugen gesucht - Hainburg - Klein-Krotzenburg

Auf der L3065 kam es am Freitagabend gegen 19.35 Uhr zwischen Hainburg und Seligenstadt zu einem schwerwiegenden Zusammenstoß. Ein schwarzer VW Polo fuhr in Richtung Seligenstadt und kam aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der 18-jährige Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug daraufhin in den Gegenverkehr. Die ebenfalls 18-jährige Fahrerin eines weißen Fiat 500 konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Die drei jugendlichen Mitfahrer zwischen 16 und 18 Jahren aus dem VW Polo mussten mit Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden. Gleichfalls kam die Fahrerin des Fiats zur Überprüfung in ein Krankenhaus. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme ungefähr eine Stunde gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Seligenstadt unter der 06182 - 893 00 zu melden.

3. Fußgänger von Auto erfasst - B486 / Langen

Nach einem schweren Unfall bei Langen musste die B486 am Freitagnachmittag ab 17.35 Uhr für etwa 3 Stunden gesperrt werden. An der Kreuzung zur Philippseicher Straße wollten zwei Jugendliche wohl bei roter Fußgängerampel die Straße passieren. Der 61-jährige Fahrer eines BMWs soll einem der beiden noch ausgewichen sein, jedoch erfasste das Fahrzeug den zweiten Jungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 15-Jährigen aus Dreieich ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Aufklärung des Unfalls einen Gutachter bestellt. Zeugen des Unfalls werden aufgerufen sich unter der 06103-90 300 bei der Polizeistation Langen zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat die maskierten Räuber auf Fahrrädern gesehen? - Hanau

Ein 57-jähriger Hanauer war am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr auf dem Köppelweg in Kesselstadt unterwegs, als er vom Licht einer Taschenlampe geblendet wurde. Drei schwarz maskierte Jugendliche auf Fahrrädern näherten sich daraufhin. Während ein Räuber ihn körperlich anging, soll dessen Komplize ein Lederkästchen mit Dartpfeilen aus der Hosentasche des Opfers gestohlen haben. Die dreisten Langfinger zwischen 16 und 20 Jahren waren dunkel gekleidet, waren etwa 160 bis 270 cm groß und sprachen gebrochenes Deutsch. Sie flüchteten auf ihren Mountainbikes in Richtung Innenstadt. Der Hanauer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweise zu dem Trio unter der 06181 - 100 123 mitzuteilen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

- Kein Beitrag -

Offenbach am Main, 23.09.2023, PHK Scheerbaum (PvD)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell