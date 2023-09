Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Trickdiebe in Maintal unterwegs; Einbrecher klauen Tresor in Mühlheim; Einbruch in zwei Kindergärten - Dreieich und Offenthal;

Bereich Offenbach

1. Einbrecher klauen Tresor: Zeugen gesucht - Mühlheim

(cb) Einbrecher sind Freitagnacht, gegen 3 Uhr, in der Friedensstraße (50er Hausnummern) in ein Wettbüro eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach haben die unbekannten Täter die Fenster zum Verkaufsraum aufgebrochen und den dort verbauten, kleinen Tresor mitgenommen. Die Einbrecher flüchteten nach der Tat zu Fuß in unbekannte Richtung. Die maskierten Männer können wie folgt beschrieben werden: beide sind etwa 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur. Der eine Täter war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und hatte den kleinen Tresor beim Verlassen des Wettbüros unter dem Arm. Der zweite Täter war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und führte das benutzte Brecheisen mit sich. Zum entstandenen Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Zeugensuche: Spielautomaten in Gaststätte angegangen - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Zwei Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in der Theodor-Heuss-Straße (10er-Hausnummern) in eine Gaststätte eingebrochen und haben dort zwei Spielautomaten sowie einen Tischkicker angegangen. Zwischen 1.50 und 2.10 Uhr waren die Eindringlinge in der Gaststätte zugange und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Im Innenraum öffneten die beiden vermummten Männer die Spielautomaten sowie den Tischkicker und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. Mit ihrer Beute floh das Duo über den Hinterausgang; zuvor hatten sich die Täter über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Einbruch in zwei Kindergärten - Polizei sucht Zeugen - Dreieich/Götzenhain und Offenthal

(jm) Nach einem Einbruch in zwei Kindergärten in der Nacht zum Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, drangen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Rheinstraße in Dreieich-Götzenhain ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie die Büroräume und nahmen zwei Tablets aus einem Schrank mit. Zu einem weiteren Einbruch, etwa im gleichen Zeitraum, kam es in einen Kindergarten in der Straße "An der Schanze" in Offenthal. Auch hier hebelten die Eindringlinge eine Tür zum Objekt und im Inneren Schränke sowie mehrere Spinde auf. Mit einer Digitalkamera sowie Bargeld verließen die Täter das Gebäude. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Vorsicht: Trickdiebe unterwegs - Maintal/ Dörnigheim und Bischofsheim

(jm) Ein 40 bis 50 Jahre alter Trickdieb verschaffte sich am Donnerstagvormittag Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße (120er-Hausnummern) in Dörnigheim. Zwischen 10 und 10.20 Uhr gab der etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Gauner gegenüber dem Anwohner an, dass er die Rauchmelder im Wohnhaus überprüfen müsste. Stattdessen durchsuchte er die Räume, stahl Schmuck sowie Uhren und verschwand wieder. Er hatte dunkle kurze Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug dunkle Kleidung. Er führte ein Notizbuch mit sich.

Etwa 20 Minuten zuvor kam es in der Goethestraße (20er-Hausnummern) in Bischofsheim zu einer weiteren Tat mit derselben Vorgehensweise; allerdings machte der Trickdieb nach ersten Erkenntnissen keine Beute.

Während der Mann die Anwohnerin zunächst geschickt ablenkte, durchsuchte er anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen. Als die Seniorin misstrauisch wurde und den Schwindel durchschaute, verwies sie ihn der Wohnung. Der Täter war 40 bis 45 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und mit einer Jeans sowie einem Hemd mit schwarz-weißer Musterung bekleidet. Er führte ebenfalls einen Block und einen Stift mit. Die Kripo hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang:

Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung.

Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

Informationen, wie man sich gegen Trickdiebstahl oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

2. Wahlplakate beschmiert und abgerissen: Zeugen gesucht - Bad Orb

(cb) Unbekannte haben am Freitag, zwischen Mitternacht und 6.45 Uhr, insgesamt vier Wahlplakate im Burgring beschmiert und beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter die Wahlplakate mit roter Farbe besprüht und anschließend von den Laternen gerissen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 22.09.2023, Pressestelle, Felix Geis

