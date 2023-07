Lübeck (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in der Lübecker Bucht erneut zu Badeunfällen. Gleich dreimal mussten die Einsatz- und Rettungskräfte tätig werden. Alle verunglückten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Für eine 78-Jährige bestand Lebensgefahr. Am Samstagnachmittag (08.07.) gegen 16:40 ...

mehr