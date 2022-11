Darmstadt (ots) - Vandalen haben in der Nacht zum Samstag (4.-5.11.) das Schaufenster eines Blumenladens in der Bessunger Straße beschädigt und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den noch unbekannten Tätern entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

