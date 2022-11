POL-GG: Gelber Mercedes fährt Frau an, Fahrer flüchtet zu Fuß - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des 05.11. kam is der Farmstraße, im Ortsteil Walldorf, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen den entgegenkommenden PKW übersehen und war frontal mit diesem zusammengestoßen. Einer der Beteiligten wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt in ...

