POL-EN: Diebesgut bei Hehler entdeckt - Geschädigter findet gestohlenes Fahrrad online

Hattingen (ots)

Nachdem ein 44-jähriger Bochumer am 05.11. das Fahrrad seines Sohnes als gestohlen gemeldet hatte, fand er dieses kurz darauf innerhalb einer eigenen Recherche auf einem Online-Portal zum Verkauf angeboten. Er vereinbarte eigenverantwortlich ein Treffen mit dem Verkäufer des Fahrrads am vergangenen Mittwoch (15.11.) um 19 Uhr an dessen Wohnanschrift und informierte vorab die zuständige Polizeidienststelle in Hattingen über seinen Fund. Die eingesetzten Polizeibeamten begaben sich daraufhin zur Adresse des 32-jährigen Verkäufers und konnten diesen dort antreffen. Neben dem gestohlenen Fahrrad wurde weiteres Diebesgut im Kellerraum des Hattingers aufgefunden und durch die Kriminalwache sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Hattingen zugeführt.

