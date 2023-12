Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto kollidiert mit Radfahrer - Korrektur der Vorfahrregelung

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Venneweg/Schützenstraße;

Unfallzeit: 13.12.2023, 10.30 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 82-jähiger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Gescher. Der Mann aus Gescher befuhr gegen 10.30 Uhr die Carolusstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Prozessionsweg, als er von dem Wagen eines 67-jährigen Gescheraners erfasst wurde. Dieser hatte den untergeordneten Venneweg in Richtung Schützenstraße befahren. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in das Universitätsklinikum Münster. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. (db)

