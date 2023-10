Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drei Schleuser festgenommen - Einer hatte 32 Migranten im Transporter

Oppach, Bautzen, Weißenberg, Ostritz (ots)

29.09. - 02.10.2023 / Oppach, Bautzen, Weißenberg, Ostritz

Die Bundespolizei hat seit Freitagmorgen im Raum Bautzen, bei Weißenberg und im Bereich des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien insgesamt 130 Migranten aufgegriffen und drei Schleuser festgenommen.

Am 1. Oktober 2023 nahmen die Beamten um 09:50 Uhr in Oppach zwischen der B 96 und der tschechischen Grenze 32 Männer und männliche Jugendliche in Gewahrsam. Kurz zuvor hatte ein 35-jähriger Ukrainer die Migranten mit einem Peugeot Boxer nach Deutschland gebracht und hier abgesetzt. Dies wurde durch einen Bürger beobachtet. Der Schleuser konnte mit seinem in Polen zugelassenen Transporter noch in Neusalza-Spremberg gestoppt und festgenommen werden. Die Migranten im Alter zwischen 13 und 35 Jahren hatten keine Grenzübertrittsdokumente dabei. Den Ermittlungen zufolge waren sie ab der Türkei auf der Balkanroute über die Tschechische Republik nach Deutschland geschleust worden. Dem Ukrainer wird das Einschleusen von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen vorgeworfen. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Vortag haben Beamte in Bautzen den 47-jährigen ukrainischen Schleuser von vier Syrern und am heutigen Morgen ebenfalls in Bautzen den 37 Jahre alten ukrainischen Schleuser von sechs Syrern festgenommen. Die Bearbeitung dauert noch teilweise an und die Migranten stellten ein Schutzersuchen.

In Ostritz wurden am Wochenende fünfmal illegal eingereiste Migranten aufgegriffen. Hierbei handelt es sich um Syrer, Jemeniten, Iraker und Afghanen. Unter ihnen befanden sich auch Frauen und Kleinstkinder im Alter von einigen Monaten sowie zwischen einem und fünf Jahren. Unbekannte Schleuser hatten sie offenbar an die Neiße gebracht, wo sie die Grenze über die kleine Fußgängerbrücke am Ostritzer Bahnhaltepunkt überschritten. Auch sie wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet.

