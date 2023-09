BPOLI EBB: Schleuser festgenommen - Haftrichtertermin

Zittau (ots) - 26.09.2023 / 11:45 - 12:00 Uhr / Zittau + Oderwitz Unbekannte Schleuser haben am 26. September 2023 in Zittau 14 syrische Migranten am Kaufland Supermarkt in der Äußeren Weberstraße abgesetzt. Die Landespolizei stellte die Personen nach Eingang eines Bürgerhinweises dort fest. Gegen 11:45 Uhr trafen die Beamten fünf Männer, zwei Frauen und zwei Kinder an, die keine Dokumente für den Grenzübertritt ...

mehr