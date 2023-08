Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Überholt und gegen Schild geprallt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Unfallzeit: 11.08.2023, 20.20 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Freitag in Gronau ein Verkehrszeichen überfahren und ist anschließend geflüchtet. Dazu kam es gegen 20.20 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße. Der überholte Autofahrer berichtet, dass sich der Wagen des Gesuchten in Richtung Franz-Kerkhoff-Straße entfernt habe. Es habe sich um einen anthrazitfarbenen Citroen Xsara Picasso mit niederländischen Kennzeichen gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. (to)

