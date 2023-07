POL-MA: Mannheim: Angriff in den T-Quadraten - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Ein Zeuge meldete am Sonntag, gegen 12 Uhr, einen Mann, der sich in der Hafenstraße an einem verschlossen abgestellten E-Bike zu schaffen machte. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt traf zunächst nur noch das Fahrrad an. Der verdächtige Mann hatte sich schon von der Örtlichkeit entfernt. Am Schloss des E-Bikes fand die Polizei Spuren, die auf einen Aufbruchsversuch hinwiesen. Im Rahmen ...

