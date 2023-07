Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrraddieb im Jungbusch festgenommen

Mannheim (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntag, gegen 12 Uhr, einen Mann, der sich in der Hafenstraße an einem verschlossen abgestellten E-Bike zu schaffen machte. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt traf zunächst nur noch das Fahrrad an. Der verdächtige Mann hatte sich schon von der Örtlichkeit entfernt. Am Schloss des E-Bikes fand die Polizei Spuren, die auf einen Aufbruchsversuch hinwiesen. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte in der der Nähe ein Verdächtiger kontrolliert werden, auf welchen die Täterbeschreibung zutraf. Anhand eines vom Zeugen gefertigten Handyvideos konnte der 23-jährige Mann eindeutig als Täter identifiziert und anschließend vorläufig festgenommen werden.

Der Mann muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahl verantworten.

