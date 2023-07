POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen - außerdem mutmaßlich entwendete Schlüssel sichergestellt - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Eine Radfahrerin befuhr am Montag gegen 17.00 Uhr die Luisenstraße in Fahrtrichtung Neckarauer Straße.Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr hingegen die Wingertstraße in Fahrtrichtung August-Bebel-Park. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Peugeot-Fahrer ungebremst in den Kreuzungsbereich hinein und kollidierte hier mit der rechten Seite der Radfahrerin. Diese fiel auf die Motorhaube und wurde ...

mehr