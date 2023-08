Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe/Burlo - Einbrecher stehlen Elektrogeräte

Borken (ots)

Tatort: Borken-Borkenwirthe/Burlo, Baulo;

Tatzeit: zwischen 11.08.2023, 18.00 Uhr, und 12.08.2023, 07.30 Uhr;

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken-Borkenwirthe/Burlo: Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Betriebsgebäude auf einem Grundstück an der Straße Baulo. Daraus ließen sie mehrere Elektrowerkzeuge mitgehen: einen Akkuschrauber, einen Akkuschlagschrauber und einen Akkubohrhammer, allesamt der Marke Makita sowie zugehörige Akkus, zwei Motorsägen, einen Laubbläser und eine Heckenschere, alle der Marke Stiehl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell