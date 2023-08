Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorrad und Mokick entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Duesbergstraße;

Tatzeit: Nacht zum 12.08.2023;

Zwei Fahrzeuge haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken aus einer Garage gestohlen. Die Täter erbeuteten ein Motorrad der Marke Betamotor, Modell RR 125, mit BOH-Kennzeichen sowie ein rotes Mokick vom Typ Simson S50 B2. Der Tatort liegt an der Duesbergstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell