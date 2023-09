Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 22 Migranten in Gewahrsam genommen

Zittau (ots)

26.09.2023 / 11:45 - 12:00 Uhr / Zittau + Oderwitz

Unbekannte Schleuser haben am 26. September 2023 in Zittau 14 syrische Migranten am Kaufland Supermarkt in der Äußeren Weberstraße abgesetzt. Die Landespolizei stellte die Personen nach Eingang eines Bürgerhinweises dort fest.

Gegen 11:45 Uhr trafen die Beamten fünf Männer, zwei Frauen und zwei Kinder an, die keine Dokumente für den Grenzübertritt vorlegen konnten. Die verständigte Bundespolizei griff kurz darauf in Zittau nochmals sechs, und später ebenfalls in Zittau sowie in Oderwitz nochmals jeweils vier syrische Männer auf.

Die 22 unerlaubt Eingereisten wurden in Gewahrsam genommen und werden in der Dienststelle Hirschfelde sowie bei der Nachbarinspektion in Ludwigsdorf bearbeitet. Es wird wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetzt ermittelt. Die Bearbeitung dauert an.

