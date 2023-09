Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht am Sportplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag (18.09.2023) zwischen 07.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in der Asperger Straße in Tamm eine Unfallflucht verübte. Der Unbekannte touchierte die linke Seite eines dort geparkten Renault und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte kurzerhand aus dem Staub.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell