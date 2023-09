Polizeipräsidium Ludwigsburg

Korntal-Münchingen-Müllerheim: Teilnehmer eines Hochzeitskorsos bremsen Verkehr auf der B10 aus

Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen konnten am Sonntag (17.09.2023) gegen 16:30 Uhr beobachten, wie mehrere augenscheinlich zu einem Hochzeitskorso gehörende Fahrzeuge auf der B10 von Stuttgart in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs waren. Die Beamten, die aufgrund eines anderen Einsatzes an der B10 in Müllerheim tätig waren, stellten eine Mercedes E-Klasse und einen Audi A6 fest, die mit eingeschalteten Warnblinkern nebeneinander herfuhren und den Verkehr auf der B10 im Bereich der Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Müllerheim bis zum Stillstand abbremsten. Die Polizeibeamten hielten im weiteren Verlauf die Fahrzeuge des Autokorsos an und stellten Personalien der Insassen fest. Bei den Fahrern der beiden Autos, die den Verkehr ausgebremst hatten, handelt es sich um zwei 21 und 25 Jahre alte Männer. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht Personen, die den geschilderten Vorgang beobachten konnten oder gar selbst von der Fahrweise des Autokorsos behindert oder gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 07156 4352-0 oder per Email an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

