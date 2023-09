Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (17.09.2023) gegen 18.35 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 44 Jahre alter Fiat-Lenker war in Richtung der Bundesstraße 27 unterwegs und wollte kurz nach dem Arsenalplatz nach rechts auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es beim Abbiegen zur Kollision mit einem mutmaßlich hinter dem Fiat-Lenker in gleicher Richtung fahrenden 48-Jährigen. Der 48 Jahre alter Pedelec-Fahrer stürzte hierdurch und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

