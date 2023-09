Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 62-Jähriger nach Besuch des Winzerfests von Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 62-Jähriger wurde am Samstag (16.09.2023) in der Eberhardstraße in Besigheim Opfer eines Angriffs durch zwei noch unbekannte Personen. Der 62-Jährige hatte das Besigheimer Winzerfest besucht und war zu Fuß auf dem Weg nach Hause. In der Eberhardstraße wurde er von hinten angesprochen, weshalb er sich umdrehte. Daraufhin erhielt er von zwei ihm unbekannten Männern unvermittelt Faustschläge ins Gesicht sowie auf den Körper. Anschließend ließen die beiden Angreifer von ihm ab und entkamen unerkannt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

