Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 32-Jähriger in der Mercedesstraße von Unbekannten attackiert

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekanntem Grund kam es am Sonntag (17.09.2023) kurz vor 02.00 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 32 Jahre alten Mann und mehreren noch unbekannten Tätern, die im Bereich des Taxistandes in der Mercedesstraße in Sindelfingen aufeinander trafen. Zwischen den beiden Parteien sei es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen. Im weiteren Verlauf soll der 32-Jährige seine Kontrahenten zu einem Kampf herausgefordert haben. Diese seien dann zu dritt auf ihn losgegangen und hätten auch nicht eingehalten, als der Mann bereits am Boden lag. Erst als sich eine Gruppe von Zeugen näherte, ergriffen die Täter die Flucht in Richtung der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Der verletzte 32-Jährige, der zunächst eine medizinische Versorgung abgelehnt hatte, wurde letztlich doch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen.

