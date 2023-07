POL-DEL: A29 Richtung A1, Bereich Stadt Oldenburg: Gefahrenstelle und Feststellung des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, den 30.06.2023, um 13:25 Uhr wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Der 36-Jährige aus Winkelsett befuhr mit seinem Pedelec den Fahrradweg der Harpstedter Straße in Wildeshausen entgegen der Fahrtrichtung. Um einen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden weiblichen Führerin eines ...

mehr