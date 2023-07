Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen durch Flucht vor polizeilichen Maßnahmen in Ganderkesee - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02.07.2023, entschloss sich eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 03:15 Uhr auf der Urneburger Straße in Ganderkesee bei einem entgegenkommenden weißen Porsche eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Nach dem Wendemanöver der eingesetzten Polizeibeamten entzog sich der Fahrzeugführer jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit den polizeilichen Maßnahmen. Im Zuge dessen kam es zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer, welche unter anderem stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Porsche zu verhindern. Hiervon betroffene Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter 04221-1559-0 mit der Polizeidienststelle Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell