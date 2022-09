Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Ford S-Max ausgebrannt

Salzbergen (ots)

Gestern Abend gegen 20.25 Uhr kam es auf der Mehringer Straße in Salzbergen zu einem Brand. Der 58-jährige Fahrer eines Ford S-Max fuhr zunächst auf der A30. Als die Motorkontrollleuchte seines Fahrzeugs anging, fuhr er an der Anschlussstelle Salzbergen ab. Am Fahrbahnrand der K327 in Richtung Ortsmitte fing das Fahrzeug im Bereich des Motors Feuer. Er und seine Mitfahrerin konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bis es kurz darauf vollkommen ausgebrannt ist. Die Feuerwehr Salzbergen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

