Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Dünsen ++ Vier Personen schwer verletzt ++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 01.07.2023, kam es gegen 14.40 Uhr auf der Dorfstraße in Dünsen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und vier schwerverletzten Personen. Dabei befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Harpstedt zusammen mit ihrer 5-jährigen Tochter mit dem Pkw die Dorfstraße aus Dünsen kommend in Richtung Kirchseelte. In Höhe der Einmündung zum Bassmerhoopweg kam es im Kurvenverlauf zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, in dem sich ein 60-jähriger aus Stuhr mit seiner 57-jährigen Ehefrau befanden. Das Ehepaar war zunächst im Pkw eingeklemmt und musste durch Kräfte der alarmierten Feuerwehren aus Harpstedt, Groß Ippener sowie Kirch- und Klosterseelte befreit werden. Alle vier Personen wurden schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber bzw. Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Dorfstraße war an der Unfallörtlichkeit für die Unfallaufnahme und die sich anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 17.00 Uhr voll gesperrt.

