Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Äule-Schluchsee;]

Am 04.04.2023, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw die L146 von Schluchsee-Äule kommend in Richtung St. Blasien. Unmittelbar nach einer scharfen Linksskurve, beschleunigte der Fahrzeuglenker sein Pkw so sehr, dass das Fahrzeug auf der bergwärts führenden Straße ins Schleudern geriet und im Anschluss nach links von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr mit seinem Gefährt einen Abhang runter, bis er schlussendlich gegen einen Baum prallte.

Der Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt, jedoch entstand am Pkw ein erheblicher Sachschaden. Die örtliche Feuerwehr musste zur technischen Hilfeleistung angefordert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell