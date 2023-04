Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach: Wohnwagendiebstahl - Streifenwagen abgedrängt - eine Polizistin verletzt

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 31.03.2023, gg. 02.20 Uhr, fiel ein Wohnanhängergespann auf der B31 bei Breisach in Fahrtrichtung Frankreich auf und sollte kontrolliert werden. Nachdem sich der Streifenwagen vor das Gespann gebracht hatte, wurden eindeutige Signale zum Anhalten gegeben. Das Gespann setzte daraufhin zum Überholen an und versuchte das Polizeiauto abzudrängen. Anschließend fuhr das Wohnwagengespann auf den Streifenwagen auf und geriet dadurch selbst von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Die Personen, die sich im Auto befanden, gingen zu Fuß flüchtig. Wie sich herausstellte war der Wohnwagen zuvor in Bad Krozingen gestohlen worden. An dem PKW der mutmaßlichen Täter entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war in Frankreich zugelassen. Am Wohnwagen entstand Sachschaden. Eine Polizistin wurde durch das Auffahren leichtverletzt.

Im Rahmen der Fahndung wurde später ein 21-jähriger Mann französischer Staatsangehörigkeit festgestellt, welcher im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte. Ein dringender Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahl und Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Auch wird geprüft ob die Täterschaft im Zusammenhang mit Wohnwagendiebstählen in jüngster Vergangenheit in Südbaden zu bringen sind.

