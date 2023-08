Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg: Rettungseinsatz nach Badeunfall am Flückinger See hier: Leblose Person geborgen

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 29.08.2023, gegen 7 Uhr wurde im Flückinger See im Seepark in Freiburg eine auf dem Wasser treibende, leblose Person festgestellt. Die Berufsfeuerwehr Freiburg konnte mit einem eingesetzten Boot den Leichnam aus dem Bereich der Seemitte bergen.

Nach jetzigen Erkenntnissen dürfte es sich hierbei um den seit Donnerstag, 17.08.2023, nach einem Badeunfall vermissten jungen Mann handeln, nach dem bereits mit Rettungstauchern gesucht wurde.

Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

------------ Erstmeldung:

POL-FR: Freiburg: Rettungseinsatz nach Badeunfall am Flückinger See

Freiburg Am Donnerstagnachmittag, 17.08.2023, gegen 16.20 Uhr kam es zu einem Großeinsatz am Flückingersee im Seepark in Freiburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprang ein 20-jähriger Mann, bei dem es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen handeln soll von der Pontonbrücke ins Wasser und ging dann unter.

Trotz sofortiger Rettungsversuche von Passanten und einem anschließenden Rettungseinsatz, bei dem auch DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst mit Booten und Tauchern eingesetzt waren, konnte der Mann bislang nicht aufgefunden werden.

Aufgrund der Wassertiefe und der dort kaum vorhandenen Sicht für Taucher ist ein weiterer Taucheinsatz erst ab kommendem Montag vorgesehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell