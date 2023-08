Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu Rheinfelden: Fahrzeug befährt Gegenfahrbahn - Ausweichmanöver führt zum Unfall - Polizei sucht Zeugen!

Korrekturmeldung

Bei der Angabe der ermittelnden Dienststelle ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Die ermittelnde Dienststelle ist das Verkehrskommissariat Weil am Rhein und ist unter der Rufnummer 07621/1500-0 zu erreichen. Wir bitten um Korrektur und den Fehler zu entschuldigen.

Erstmeldung

Mit seinem BMW befuhr am Sonntag, 27.08.2023 gegen 16.20 Uhr ein 27 Jahre alter Mann die A98 aus Rheinfelden her. Bei der Autobahnausfahrt Lörrach-Ost fuhr er raus und bog anschließend nach rechts auf die K6333 in Richtung B316 ab. Kurz vor der Unterführung kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Gegenfahrbahn entgegen. Um ein Zusammenstoß zu verhindern, wich der 27-jährige nach rechts aus. Dabei fuhr er in die Wand der Unterführung. Der 27-jährige und sein 36 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 117000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn mit vor Ort. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, die Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug auf der K 6333 machen können, sich zu melden.

