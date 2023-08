Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrt an Ampel missachtet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am Samstag, 26.08.2023 gegen 13.50 Uhr an der Auffahrt zur B 317, beim Bahnhof in Haagen. Zwei Fahrzeuge fuhren zeitgleich in den Einmündungsbereich zur Auffahrt auf die B 317, dabei kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, an ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden von gesamt 13000 Euro. Zuvor war ein 32 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf auf der Brombacher Straße unterwegs und befuhr die Auffahrt zur B 317. Zeitgleich befuhr ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Ford die Straße beim Bahnhof in Richtung Auffahrt B 317. Die Vorfahrt war für beide Fahrzeugführer durch eine Ampelanlage geregelt. Da es unterschiedliche Schilderungen des Unfallhergangs gibt, sucht der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/1500-0) Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

