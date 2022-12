Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Dossenheim: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - PM Nr. 2

BAB 5 / Dossenheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB 5 bei Dossenheim in Fahrtrichtung Heidelberg gleich zu zwei Verkehrsunfällen. Beide Verkehrsunfälle ereigneten sich am Stauende gegen 13.15 Uhr. Insgesamt mussten drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Zwei Beteiligten wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Polizei und Feuerwehr waren bis 15 Uhr im Einsatz. Der Streckenabschnitt ist nach den mittlerweile abgeschlossenen Bergungs- und Reinigungsarbeiten wieder freigegeben.

