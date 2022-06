Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht nach Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Freitag, 17. Juni, 19 Uhr und Sonntag, 19. Juni, 10 Uhr ist das Auto eines 48-Jährigen auf einem öffentlichen Parkplatz An den Holter Sportstätten schwer beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen!

Der 48-jährige Besitzer eines grauen VW Tiguan parkte seinen Wagen am Freitagabend auf einem öffentlichen Parkplatz, der zu den Holter Sportstätten gehört. Als er am Sonntagmorgen zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Blech- und Lackschaden am Heck seines Fahrzeugs fest. Ebenfalls war ein Zettel an der Windschutzscheibe befestigt

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

