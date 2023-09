POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots) - Am Montag meldete eine Zeugin gegen 11 Uhr eine leblose Person im Dieksee an der Legericher Straße in Lingen. Die Person wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG aus dem Wasser geborgen. Die Maßnahmen zur Identifizierung der Person dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

