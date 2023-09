POL-EL: Meppen - Eigentümer gesucht

Engden (ots) - In der Zeit vom 07.09.2023, 18 Uhr bis 13.09.2023, 18 Uhr kam es in der Nordhorner Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten gleich mehrere Teile einer Baustellenabsperrung wie Warnbaken, Lampen und Schilder. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr