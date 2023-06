POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisiert gegen Telekommunikationsmasten gefahren

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 4.6.2023, 3.30 Uhr überschlug sich ein Autofahrer mit seinem Pkw mehrfach und blieb auf einem Feld an der Alleestraße in Ahlen liegen. Ein Fahrer konnte in dem total beschädigten Auto nicht festgestellt werden. Daher wurde das Umfeld der Unfallstelle sowie Anlaufadressen nach dem möglichen Fahrzeugführer abgesucht. Dabei ...

mehr