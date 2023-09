POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag zwischen 0.30 und 9 Uhr in einen Holzschuppen und einen Getränkeanhänger in der Straße Helter Damm in Meppen eingebrochen. Sie entwendeten zwei Flaschen Alkohol und ein Smartphone. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 370 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte ...

mehr